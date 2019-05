Flertal: Ketchercenter på Nordre Strandvej

Da det blev besluttet af et bredt byrådsflertal, at Helsingørs nye 1. divisionsstadion skulle opføres på Gl. Hellebækvej - og ikke i form af opgradering af det nuværende stadion på Nordre Strandvej - blev det i samme omgang også bestemt, at badmintonhallen og banerne på vandsiden af Nordre Strandvej skulle fjernes. Planen var nemlig at sælge denne attraktive grund mellem strandvejen og Nationernes Allé til boligbyggeri. Samtidig var der lagt op til, at tennishallen og banerne på landsiden af strandvejen skulle blive liggende selv om resten af stadiongrunden skulle sælges til boligbyggeri.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her