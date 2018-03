15 procent af de unge i 9. og 10. klasse har i år valgt en erhvervsuddannelse. Foto: Thomas Olsen

Flere unge i Helsingør vælger en erhvervsuddannelse

Helsingør - 26. marts 2018 kl. 04:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Helsingør Kommune er det lykkedes at vende den udvikling, der i de senere år har betydet, at færre og færre unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. Klasse. Og det er godt nyt, for alle fremskrivninger viser, at der vil være mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden, hvis ikke det lykkes at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

15 pct. har valgt

Nye tal fra UU Øresund, som varetager uddannelsesvejledningen for unge 13-30-årige i Helsingør og Fredensborg kommuner, viser, at 15 procent af de unge i 9. og 10.klasse i Helsingør har valgt en erhvervsuddannelse den 1. marts 2018, hvor der var frist for ansøgning til ungdomsuddannelserne. Dermed er der en stigning på 17,2 procent i forhold til 2017, hvor 12,8 procent valgte en erhvervsuddannelse.

Således følger udviklingen i Helsingør den nationale udvikling, hvor der har været en stigning fra 18,5 procent til 19,4 procent i søgningen til erhvervsuddannelserne.

- I UU Øresund er vi rigtig glade for de nye tal, for de viser, at den store indsats vi og mange af vores samarbejdspartnere - ikke mindst på ungdomsuddannelserne - har gjort siden den nationale målsætning om flere faglærte blev sat, har båret frugt. Der venter selvfølgelig stadig et væsentligt arbejde forude, hvis vi skal nå målsætningen om at 25 procent i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Men tallene taler deres tydelige sprog om, at vores indsatser virker og at budskabet om erhvervsuddannelse som en attraktiv karrierevej er ved at brede sig blandt de unge, siger Maria Jorsal, souschef i UU Øresund.

Ekstra fokus

De senere år har UU Øresund sat ekstra fokus på erhvervsuddannelserne i den kollektive vejledning til alle unge i udskolingen, gruppebesøg på erhvervsuddannelserne og tilbagevendende dialogmøder med de lokale uddannelsesinstitutioner og anvendelse af rollemodeller på skolerne. Blandt de mange initiativer kan desuden nævnes UU Øresunds årlige uddannelsesaften på Kulturværftet i Helsingør, hvor mere end 300 unge og deres forældre i efteråret bl.a. havde mulighed for at møde flere unge, som fortalte om hvorfor de har valgt en erhvervsuddannelse.

- Der er ingen tvivl om, at de her personlige historier og erfaringer med erhvervsuddannelser er med til at bryde mange af de myter, der hersker omkring erhvervsuddannelserne, så vi har været utrolig glade for, at så mange unge og forældre har deltaget på uddannelsesaftenen, siger Maria Jorsal.