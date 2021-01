Flere testmuligheder bekræftet: Se her hvor du kan blive testet

I weekenden kom der et krav om, at indrejsende med et anerkendelsesværdigt formål skal have en negativ test for coronavirus, der ikke er ældre end 24 timer. For indrejsende, som arbejder i Danmark, gælder det, at testen ikke må være ældre end syv dage. Det skabte travlhed i Helsingør Kommune over weekenden og allerede søndag klokken 05.45 blev det muligt, at blive lyntestet for coronavirus ved færgerne.