Flere skoler ramt af indbrud

Skolerne i Espergærde-området er i øjeblikket hårdt ramt af indbrud. Hen over weekenden var det Grydemoseskolens IT-lokale, der blev hjemsøgt af indbrudstyve. Nu har Nordsjællands Politi fået anmeldelse om yderligere to skoleindbrud.

Klokken 00.59 natten til onsdag anmeldte en vægter fra et alarmselskab, at alarmen på Tibberup Skole var gået kort forinden, og vægteren stod nu på skolen og kunne konstatere, at en rude ind til skolens bibliotek var blevet smadret. Om tyven har været inde, og om der eventuelt er blevet stjålet noget, kunne man ikke konstatere på anmeldelsestidspunktet.