På trods af eksempelvis indsatser som cyklistprøven her ved Danmarks Tekniske Museum, så tager stadig færre børn cyklen i skole

Send til din ven. X Artiklen: Flere skal træde i pedalerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere skal træde i pedalerne

Helsingør - 28. september 2019 kl. 04:00 Af Simon Wincentz Heim Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny plan for at fremme cyklisme i Helsingør sendes nu i offentlig høring.

Der bliver trykket mere på speederen, end der bliver trådt i pedalerne, viser tal fra den seneste dagsorden i By-, Plan- og Miljøudvalget, som fortæller, at flere tager bilen i stedet for cyklen. Det vil den nye cyklistplan for 2020 - 2030 dog ændre på.

Cyklistplanen for 2020 - 2030 er stadig ikke vedtaget, men er et foreløbig et forslag. Det fremgår dog af planen fra dagsordenen, at der er fire delmål, som skal være med til at få flere til at træde i pedalerne i Helsingør.

Først og fremmest skal det være nemmere at komme rundt på cykel i kommunen. Derfor bliver hovedrutenettet udvidet og stier og veje bliver gjort mere sikre for cyklister. Derudover vil kommunen nedbringe antallet af tilskadekommende cyklister.

Udover dette er der set en stigning i bilkørsel til og fra skoler og institutioner. Dette skaber en trafikal usikkerhed, fremgår det af planen, som vil have at flere børn tager cyklen til skolen i stedet for at blive kørt af deres forældre.

Det sidste delmål har til opgave at få flere borgere til at kombinere cyklen med offentlig transport. 99% af borgerne i Helsingør har under to kilometer nærmeste stoppested eller station. Der skal øget fokus på, hvordan man optimere forholdet mellem cyklen og offentlig transport, fremgår det af dagsordenen.

Nu skal planen sendes i offentlig høring i otte uger, hvor der blandt andet vil blive afholdt et borgermøde. Høringsvar vil blive indarbejdet i planen inden den fremlægges til godkendelse i udvalget og derefter endelig skal vedtages i byrådet.

Tallene

Andelen af cyklister i Helsingør har faktisk været stødt stigende siden 2009, hvor de seneste tal dog viser, at cyklismen toppede i 2015 for derefter at opleve et fald i 2016.

En anden graf fra dagsordenen viser, at andelen af personer, der tager bilen er steget fra 2016 til 2018, hvorimod, at den er faldet for personer, som vælger at tage cyklen. Derudover der lavet en tilfredshedsundersøgelse af cyklismen i kommunen, som blandt andet viser, at den generele tilfreds er faldet fra 75% i 2016 til 71% i 2018. Det er telefoninterviews af 150 borgere, der ligger bag undersøgelsen.