Flere påbud til hjemmeplejen

Kvalitetsproblemerne skyldes udover personalemangel og skiftende vikarer også, at et stort - men ikke nærmere oplyst - antal borgere hen over sommeren er blevet udskrevet fra hospitalet til deres eget hjem i stedet for en midlertid plads på et plejehjem eller genoptræningscenter, hvilket har skyldtes pladsmangel. Disse borgere har naturligvis krav på samme pleje og behandling som på et plejehjem, men det har øjensynlig ikke lykkedes at levere den kvalitet i praksis, da omfanget og kompleksiteten af opgaven ikke er blevet opfanget korrekt ved visiteringen af borgerne til hjælpen. Endelig ser det også ud til, at ledelsen af hjemmeplejen har undervurderet behovet for, at sygeplejerskerne som led i opfølgningen af læge- og hospitalsbehandling foretager medicinopdateringer og tjekker beskeder i borgernes omsorgsjournaler.