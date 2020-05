Fire personer er sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer. Foto: Kenn Thomsen

Flere med stoffer i lommen

Helsingør - 03. maj 2020 kl. 12:18 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere personer blev lørdag i Helsingør sigtet for at være i besiddelse af hash og i et enkelt tilfælde for besiddelse af kokain, oplyser Nordsjællands Politi.

Helt konkret drejer det sig om en 30-årig mand, som er sigtet for at være i besiddelse af kokain, efter at politiet visiterede ham lørdag ved tennisbanerne i Mørdrup lidt før kl. 18. Han er fra Helsingør.

En time senere var den gal ved Nygård Skole på Hellebækvej. Her blev en 19-årig mand fra Helsingør fundet i besiddelse af hash, og tilbage i Mørdrup ved 20.30-tiden blev to mænd sigtet for besiddelse af hash efter at være blevet stoppet og visiteret af politiet ved henholdsvis fodboldklubben og tennisbanerne. I de to sidste tilfælde er der tale om en 20-årig mand fra Helsingør og en 21-årig mand fra Espergærde. Der er i alle tilfælde tale om mindre mængder, oplyser politiet.

