Flere lokale historier i ny søfartsbog

Udsolgt arrangement

I torsdags blev bogen lanceret i et arrangement for Museet for Søfarts venneselskab. Her var der mulighed for at høre foredrag af forfatteren, samt få sit eksemplar af bogen signeret. Der var dog hverken snacks eller drikkevarer, som der plejer at være. Det skyldes coronarestriktionerne, der også betød, at der måtte komme færre gæster til arrangementet end normalt.