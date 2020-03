Flere kørt på skadestuen efter lejlighedsbrand

Branden kom hurtigt under kontrol, og lejligheden bar efter slukningsarbejdet var færdig ikke udefra tegn på større ulykker. Til gengæld oplyste indsatslederen fra politiet på stedet, at en person var blevet kørt med ambulance til skadestuen på grund af en forbrænding og yderligere fire-fem personer også skulle til skadestuen til observation for røgforgiftning,