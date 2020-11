Flere indbrud op til Halloween

I tiden op til Halloween har der været flere indbrud i boliger rundt omkring i Helsingør Kommune.

Et af stederne, hvor ukendte gerningsmænd har været på spil, er på Rørtangsvej i Snekkersten. Her blev der den 30. oktober brudt et vindue op, hvorefter tyvene formåede at få smykker med sig fra hjemmet.