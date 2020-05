De tilbagevendte elever skal overholde en række retningslinjer, blandt andety må de ikke samles på skolens torv. I pauser og ved gruppearbejde skal de benytte det udendørsareal, som klassen har fået tildelt. Foto: Presse

Flere hundrede elever møder nu ind på Espergærde Gymnasium

Helsingør - 27. maj 2020

Rektor Henrik Boberg Bæch har glædet sig til, at alle elever på Espergærde Gymnasium er tilbage. Men der fortsat fokus på afstand og sikkerhed, Der har været alt for stille på Espergærde Gymnasium den seneste tid, hvor kun afgangseleverne er mødt op til fysisk undervisning. I dag onsdag tager gymnasiet det længe ventede næste skridt mod mere normale tilstande og byder resten at skolens elever, dvs. 1.g, 2.g og 1.hf, velkommen tilbage.

De tilbagevendte elever skal overholde en række retningslinjer, blandt andet må de ikke samles på skolens torv. I pauser og ved gruppearbejde skal de benytte det udendørsareal, som klassen har fået tildelt.

- Vi glæder os utrolig meget til at se fortsættereleverne igen og til at give dem den bedst mulige afslutning på skoleåret, siger rektor Henrik Boberg Bæch, som ikke lægger skjul på, at virtuel undervisning ikke kan det samme som den fysiske variant. Det ER noget andet at mødes ansigt til ansigt med lærere og skolekammerater. Man lærer simpelthen mere, bl.a. fordi det er nemmere at holde motivationen og gejsten oppe.

Fortsættereleverne kan vende tilbage nu, fordi ministeriet vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, og fordi det kan lade sig gøre med det nye afstandskrav på 1 meter. Samtidig sker det dels for at højne kvaliteten af den undervisning (og de prøver), der gennemføres, og dels for at forbedre elevernes sociale miljø. Normalt ville alle elever være gået på læseferie nu, og i mange tilfælde er årsnormen opfyldt i de forskellige fag, altså har lærerne undervist det antal timer, skoleåret normalt rummer. De elever, som nu vender tilbage, vil opleve, at der bliver sat ekstra timer ind i deres skemaer indtil d. 19. juni, der af ministeriet er blevet fastlagt som sidste skoledag, oplyser gymnasiet.

De ekstra timer er en kompensation for en forventet reduceret læring i forbindelse med den virtuelle undervisning, en kompensation for tabt prøvetid og endelig giver det lærerne et bedre grundlag at give årskarakterer på.

- I morgen kan eleverne fra 1.g, 2.g og 1.hf således igen tage skoletasken på ryggen og gå turen ned ad Gymnasievej, og selvom det ikke bliver med kram og håndtryk, så bliver gensynsglæden stor. - Skolen har ikke været den samme uden fortsættereleverne, siger Henrik Boberg Bæch.