Helsingør Handel og Helsingør Support viser også Danmarks kommende kamp på lørdag mod Wales - "med 99,5 procents sikkerhed" i hvert fald - her på Axeltorv i Helsingør.

Flere fodboldfester kræver flere penge

Danmarks 1/8-finale ved EM i fodbold på lørdag bliver med 99,5 procents sikkerhed vist på storskærm på Axeltorvet. Arrangørerne skal dog skaffe 25.000 kroner inden da

Helsingør - 23. juni 2021

Efter megen modgang lykkedes det alligevel for landsholdet at spille sig videre ved EM-slutrunden i fodbold, og nu venter en spændende 1/8-finale mod Wales på lørdag.

Landsholdets første tre kampe er blevet vist på storskærm på Axeltorv, og arrangørerne er fast besluttet på, at også 1/8-finalen skal vises på byens centrale torv.

Åbningskampen gik på flere punkter ikke helt som håbet, men til de seneste to kampe har der været fantastisk stemning på torvet. Derfor ser arrangørerne - Helsingør Handel og Helsingør Support - frem til at vise lørdagens skæbnekamp, hvor de endda tror, stemningen kan få endnu et nyk op.

- Til kampen mod Belgien var vi nok 1500 samlet på torvet, og til mandagens kamp mod Rusland anslår vi, at vi var omkring 1000 mennesker, så det har været en hel byfest. Så kampen på lørdag mod Wales har potentialet til virkelig at stikke af, hvis vejret er med os, siger citykoordinator i Helsingør Handel, Kim Backe.

Kim Backe fortæller, at der med 99,5 procents sikkerhed bliver vist bold på torvet lørdag, når landsholdet skal sende Bale, Ramsey og resten af Wales på sommerferie.

Er optimistisk Hvis der skal vises bold på storskærm på lørdag, kræver det dog kontant lokal opbakning. Rettighederne til at vise kampen koster nemlig 25.000 kroner - ifølge citykoordinator Kim Backe - og arrangørerne er allerede gået i gang med at skaffe pengene.

- Kampen bliver vist under forudsætning af, at vi kan skaffe pengene, og det er jeg optimistisk omkring. Vi skal ud og lede blandt virksomheder og blandt borgerne, fordi Helsingør Handel har ikke penge til det, så vi håber, der er opbakning til at understøtte visningen af storkampen, siger han.

Har fået en bedre pris Arrangørerne har lejet storskærmen i en måned, så fra nu af handler det mere om at finansiere købet af de enkelte kampe. Og dermed er det endnu usikkert, om der vil blive vist flere kampe på Axeltorv, når dommeren har fløjtet lørdagens duel mod Wales af.

- Vi tager det en kamp ad gangen, og det er udelukkende et spørgsmål om økonomi, siger Kim Backe, som fortæller, at der desværre er blevet betalt overpris for de første tre kampe.

Afregningen sker nemlig efter det forventede antal gæster, og her kom man til at skyde lidt over målet.

- Virksomhederne og restauranterne har støttet med et pænt stort beløb til de første tre kampe. Efterfølgende har vi fået meget bedre priser for det, siger Kim Backe - eksemplificeret ved at den kommende finalekamp er billigere end eksempelvis åbningskampen mod Finland.

Så det ligner unægteligt, at der igen bliver rød-hvid fest på torvet på lørdag. Og det bliver forhåbentlig ikke den sidste.