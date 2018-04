Flere end 2000 skal opleve Queen Machine

Alle de udødelige hits som eksempelvis We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, A Kind Of Magic, Don't Stop Me Now, Somebody To Love er på repertoiret fredag aften.Queen Machine har mere succes end nogensinde. Publikum over hele landet strømmer til bandets koncerter for at lade sig rive med af Queens musikalske univers, men også for at høre netop Queen Machine med storesyngende Bjarke Baisner i front.