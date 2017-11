Blandt andet i det anonyme rådgivningstilbud HelsingUng har man haft succes med at få unge ud af stofmisbrug. Foto: Sarah Marie Winther

Flere dropper alkohol og stoffer

Helsingør - 26. november 2017 kl. 14:17 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over halvdelen af de alkohol- og stofmisbrugere, der afsluttede behandling i Helsingør Rusmiddelcenter sidste år, gik derfra som clean, skriver Frederiksborg Amts Avis. I regeringens 2020-plan indgår et mål om, at halvdelen af alle alkohol- og stofmisbrugere, der afslutter behandling, enten skal være clean eller have reduceret deres forbrug. Det mål er allerede nået i Helsingør, i hvert fald hvis man ser på tallene for 2016. Her havde 59 procent af de færdigbehandlede stofmisbrugere og 57 procent af færdigbehandlede alkoholmisbrugere enten stoppet eller formindsket deres misbrug. Året før var tallet henholdsvis 29 procent for stofmisbrugere og 41 procent for alkoholikere. Der er tale om 69 borgere ud af de 117, som afsluttede behandling.

Fat i de unge

Antallet af borgere, som var indskrevet i til behandling steg fra 2015 til 2016 fra 239 til 272, hvilket skyldes, at det nye, anonyme tilbud til unge, HelsingUng, også tæller med. 124 unge havde i 2016 samtaler i HelsingUng, og her var det 59 procent, der havde formået at stoppe eller begrænse deres misbrug ved afslutningen af behandlingen. Kvinderne i lidt højere grad end mændene. Flemming W. Licht, der er leder af tilbuddet, tror, at nøglen ligger i den måde, man behandler de unge på.

- I langt de fleste tilfælde er misbruget en måde for den unge at håndtere eller dulme et eller flere problemer i deres liv. I stedet for at bede dem om at tage en kold tyrker, så går vi ind og tager en snak om de bagvedliggende problemer, siger Flemming W. Licht.

Forebyggende tiltag

I det indeværende år er der blevet indført en række yderligere tiltag på alkoholområdet. Blandt andet er ansatte på eksempelvis jobcenteret blevet undervist i, hvordan de spørger ind til en borgers alkoholvaner. Derudover er der startet et kursusforløb for personer, der ligger i risikogruppen for at ryge ind i et alkoholmisbrug.

I en rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2013 blev detvurderet, at en alkoholmisbruger i gennemsnit koster kommunen 63.428 kroner om året .