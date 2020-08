Politiet har stoppet fire bilister for at køre uden kørekort i Helsingør Kommune, siden lørdag. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Flere bilister kørte bil uden kørekort

Helsingør - 30. august 2020 kl. 09:42 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør: I weekenden har en stribe bilister sat sig bag rattet i Helsingør, selvom de enten er frakendt retten til at køre bil, eller slet ikke har noget kørekort. Klokken 13.20 lørdag var en mand på 24 år ude at køre en tur på Allégade i Helsinør, selvom han ikke har noget kørekort. Senere - om aftenen - var det på Klostermosevej, at en 23-årig mand fra Helsingør tog sig en køretur, selvom han er frakendt førerretten.

Og senere var den igen gal på Klostermosevej. Her blev en mand på 27 år sigtet for at køre bil, selvom han er frakendt retten til det.

Også i Tikøb har politiet lørdag morgen sigtet en mand for at køre bil uden kørekort. Her var der tale om en mand på 63 år fra Vejby.