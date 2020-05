Fjernvarmekunder i Hornbæk slipper billigere

- Normalt gør vi jo først regnskabet med vores forbrugere op, når året er gået. Men vi kan allerede nu se, at langt de fleste af vores forbrugere på grund af den milde vinter har indbetalt for høje a conto rater til selskabet, fortæller selskabets formand, Kim Schuldt-Larsen.

Hornbæk Fjernvarme har derfor besluttet undtagelsesvis at nedsætte raten for juni måned med 50 procent.

- Med en omskrivning af et gammelt politiker-citat fandt bestyrelsen, at i disse corona-tider ligger fjernvarmepengene bedre i forbrugernes lommer end i selskabets kasse, fortæller Kim Schuldt-Larsen.

- Men nedlukning og restriktioner forhindrer os ikke i at være aktive, fortæller den daglige leder René Blumensaadt. Vi har en kø af bestillinger på stik til nye forbrugere, som vi afvikler i forårsmånederne. Udgravning til ledninger og tilslutning til de nye forbrugere sker med fuld respekt for krav til afstand og beskyttelse. Samtidig har vi benyttet lejligheden til at gå vore digitale systemer efter i sømmene, og vi har med tilfredshed kunnet rapportere, at udrykningen til hjemmearbejde sker uden sikkerhedsmæssige risici.