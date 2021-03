Fjerner etage fra dele af omstridt og attraktivt Strandvejs-byggeri

Der er udsigt til, at et politisk flertal vil revidere helhedsplanen for Sommarivaområdet på Nordre Strandvej.

Det er langt fra alle, som er begejstrede for, at Byrådets store flertal ønsker at bygge på Sommariva-grunden mellem Nordre Strandvej og kystskrænten. Et område, som indtil nyligt dannede rammen om Helsingørs fodboldstadion.

En af årsagerne til nogle borgers modstand er, at området netop blev købt af kommunen i mellemkrigstiden under den legendariske borgmester Peder Christensen(Kong Peder) for at give borgerne adgang til området, og undgå yderligere byggeri af villaer. Og dels ligger det planlagte byggeri i et område med betydelige kultur-naturværdier. De fremtidige byggefelter, der ligger syd for Blokhusvej, er blandt andet omfattet af skovbyggelinjen og ligger indenfor den kystnære del af byzonen.