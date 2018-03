Firmaer målt på samfundssind

Med det nye online værktøj, "Den Sociale Beregner", kan virksomheder nu sætte tal på, hvad de bidrager med til samfundet, når de ansætter mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Ved at indtaste, hvor mange de har ansat det seneste år samt den gennemsnitlige årsløn per medarbejder, regner det nye værktøj ud, hvor meget virksomheden har sikret stats- og kommunekassen i øgede skatteindtægter samt i besparelser på offentlige ydelser.

Formålet med den nye beregner er ifølge Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og videns- og netværkshuset Cabi, der står bag den nye beregner, at sætte fokus på den værdi, det har for både samfundet og virksomheden, at virksomheden tager et socialt ansvar.