I den sidste byrådsperiode kunne Socialudvalgets formand Ib Kirkegaard underskrive en aftale om det kommende plejehjem i Hornbæk sammen med OK Fondens formand Michael Brostrøm. Foto: Arkivfoto

Firma er valgt til at bygge kommunens nye plejehjem

Helsingør - 18. maj 2018 kl. 13:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver entreprenørvirksomheden Anker Hansen A/S, som skal bygge plejehjemmet i Hornbæk. Prisen bliver på 92,6 millioner kroner. Det bliver entreprenørvirksomheden Anker Hansen A/S, der kommer til at stå for opførelsen af det nye plejehjem i Hornbæk. Det er resultatet af licitationen for byggeriet, som netop er afsluttet. Prisen lyder på i alt 92,6 millioner kroner, og dermed holder den sig inden for budgetrammen for hovedentreprisen, oplyser Helsingør Kommune fredag i en pressemeddelelse.

Licitation er den anden, der er gennemført i forbindelse med byggeriet, da den første licitation i efteråret 2017 endte med, at alle indkomne bud lå væsentligt over den daværende budgetramme for hovedentreprisen. Derfor blev det af Byrådet besluttet at gennemføre et fornyet udbud med mulighed for forhandling. Samtidig blev det besluttet i Byrådet at justere byggeriet ved besparelser samt at hæve bevillingen.

At det nu er lykkedes at indgå en aftale, der holder sig inden for anlægsrammen glæder borgmester Bendikte Kiær:

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu sammen med OK-Fonden kan underskrive en kontrakt, som er betinget af Byrådets endelige godkendelse på sidste møde inden sommerferien. Det betyder, at vi hurtigt kan komme i gang med byggeriet, så de første beboere kan tage plejehjemmet i brug i begyndelsen af 2020, siger hun.

Formanden for Omsorg - og Sundhedsudvalget, Mette Lene Jensen(V), glæder sig også til, at byggeriet står færdigt:

- Det er vigtigt, at man kan få en god og tryg alderdom i Helsingør Kommune, og at vi hele tiden kan give vores ældre de tilbud, der passer til deres behov. Det nye plejehjem i Hornbæk bliver et moderne plejehjem, som jeg er sikker på, at mange ældre kommer til at have stor gavn af mange år frem i tiden."

Det ny plejehjem i Hornbæk opføres i henhold til almenboligloven i et samarbejde med OK-Fonden på Sauntevej 106, Hornbæk "Den Selvejende Almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk" er bygherre og ejer af boligdelen med 51 almene plejeboliger (i alt 3.297 kvadratmeter) Helsingør Kommune er bygherre og ejer af servicedelen (i alt 2.262 Kvadratmeter.