Fire unge dømt for vold der gav hjerneblødning

Fire unge mænd fra Hornbæk i denne uge i Retten i Helsingør idømt et halvt års ubetinget fængsel for et voldeligt overfald begået i Hornbæk i juni 2015. Her pådrog offeret sig en hjerneblødning. Alle fire ankede dommen til frifindelse.

Den 20-årige og den 22-årige , som er brødre, stod endvidere tiltalt for tyveri af flere antikke effekter i en villa i Dronningmølle, som de bagefter indleverede til Lauritz.com i Helsingør med henblik på at sælge dem for 30.000 kroner. Den 20-årige var også tiltalt for at have været i besiddelse af et knojern og 0,99 gram hash, mens begge brødrene stod tiltalt for i fællesskab at have opbevaret et 20 centimeter langt kanonslag.