Fire unge anholdt for indbrud

Helsingør - 19. februar 2021 kl. 11:32

Nordsjællands Politi fik klokken 04.58 fredag morgen en anmeldelse om, at der kunne høres larm fra Havnekiosken på Havnevej i Hornbæk, og at to personer derefter var blevet set løbe i retning mod parkeringspladsen.

En politipatrulje kørte til området, men det var ikke umiddelbart muligt at finde de to personer, som formentlig havde forsøgt at begå indbrud i kiosken.

Klokken 05.56 kom der en ny anmeldelse til politiet om, at der var indbrud i øjeblikket i et fritidshus på Klitvej. Flere patruljer kørte dertil, hvor de kort efter fik kontakt til to unge mænd, en 15-årig fra Helsinge og en 16-årig fra Vejby, som svarede til beskrivelserne fra anmeldelserne af både indbruddet på Klitvej og indbrudsforsøget i kiosken, og de blev derfor anholdt og sigtet for disse forhold.

Efterfølgende blev yderligere to unge mænd fundet, som også kunne sættes i forbindelse med de to hændelser, og de blev derfor også anholdt og sigtet for forholdene.