Fire partier kræver hårdere kurs mod Nemlig.com-selskaber

S, SF, EL og Lokaldemokraterne stiller på næste byrådsmøde et fælles forslag om forbud mod kommunale køb his omdiskuterede Nemlig.com og langt skarpere kontrolkrav til moderselskabet Intervare.

Helsingør - 22. oktober 2021 kl. 05:18 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Det seneste år har der været massiv mediedækning af forholdene for de ansatte hos selskaberne Nemlig.com's og Intervares lager og ikke mindst løn- og arbejdsforholdene for de chauffører, som står for udbringningen af varerne.

Sagen, som blandt andet har ført til, at Gentofte Kommune har opsagt samarbejdet med Nemlig.com på grund af påstand om brud på kommunens arbejdsklausuler, har allerede ført til, at et flertal i Byrådet udenom borgmester Benedikte Kiær(K) vedtog en udtalelse om, at kommunens institutioner blev anbefalet ikke at benytte sig at firmaet.

Nu skærper Byrådets venstrefløj i form af S, SF, EL og Lokaldemokrater kursen overfor firmaet, som Købehavns Kommune kræver betaler bod for underbetaling af de Intervare-chauffører, der leverer dagligvarer til kommunens visiterede borgere. Forslagene kommer på dagsordenen på det sidste byrådsmøde før kommunalvalget.

- Det her handler ikke om valgkamp - men om ordentlige og anstændige arbejdsvilkår. Det er noget, som vi har haft fokus på siden sagerne kom frem i medierne, og andre kommuners kontrolafdelinger gik i gang med at undersøge sagerne. Og det må da også gøre indtryk, når en så grundkonservativ kommune som Gentofte mente, at forholdene var så grelle, at man stoppede samarbejdet med Nemlig.com, siger Claus Christoffersen(S), der er partiets borgmesterkandidat.

Efter en bod og forhandlinger har Gentofte Kommune dog nyligt genoptaget samarbejde med Intervare.

Måske mindst vidtgående, så går et forslagene ud på, at kommunens institutioner skal stopper alle indkøb hos Nemlig.com. Her skulle omfanget af indkøbene dog være begrænset.

Kræver timesedler udleveret

De fire partiers andre forslag er mere omfattende for kommunen, og handler om en kontrolindsats, som er langt mere grundig end i dag, og kan sammenlignes med den, som Københavns Kommunes CSR-afdeling har stået for.

Det mere detaljerede forslag er som følger:

- Intervare skal udlevere dokumentation for chaufførernes løn og pension siden kontraktens indgåelse med Indkøbsfælleskabet Nordsjælland, så Helsingør Kommune kan undersøge om de har fået en løn og pension, som lever op til kommunens arbejdsklausul.

- Intervare skal udlevere kørelister i kontraktperioden for de chauffører, der har leveret varer til borgere i Helsingør Kommune, så kommunen kan undersøge arbejdsdagenes længde og antal samt overholdelse af hviletid.

- Der foretages interviews med de chauffører, der bringer dagligvarer ud til de visiterede borgere, for at afdække deres løn- og arbejdsforhold samt deres arbejdstider.

Nemlig.com og Intervare har fra starten afvist, at selskabernes arbejdsforhold på nogen måde kan betegnes som social dumping. Det samme gælder, når det handler om brugen af selvstændige vognmænd som underleverandører.

