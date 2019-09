Fire nye plejehjemspladser skal allerede åbnes den første

Som tidligere beskrevet i avisen, så mangler kommunen nu plejehjemspladser i form af både permanente pladser og midlertidige pladser. Ifølge forvaltningens prognoser, som blev fremlagt på det seneste møde i Omsorgs- og Sundhedsudvalget, vil der i 2029 være behov for 126 yderligere fortrinsvis permanente pladser. Dette tal er udover de nye pladser i det kommende Hornbækhave Plejehjem, der er under opførelse. Denne udsigt fik Omsorgs- og Sundhedsudvalget til at vedtage et budgetønske om genåbning af fem plejehjemspladser og to midlertidige pladser i 2020.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her