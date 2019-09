Fire millioner til nyt stort nationalt værftsmuseum

Planerne om at etablere et stort Danmarks Værftsmuseum i Helsingør er nu kommet et lille skridt videre. Velux Fonden har nemlig netop bevilget fire millioner kroner til projekt »Stemmer fra Værftet«. Bevillingen dækker delvist frikøb af museumspersonale til projektet, og formanden for Hal 16, Nicolai Juel Vædele, er netop blevet ansat til sammen med Lars Kjølhede fra Nationalmuseet at udvikle og opbygge det kommende store nationale værftsmuseum.

I dag er de store stålskibsværfter lukkede. De store værftsmiljøer er nedlagt eller ombygget til ukendelighed for at tjene andre formål. Men på havnen i Helsingør står værftshallerne endnu - som monumenter over en svunden tid centralt i en levende kulturby. Lige her ligger Værftsmuseet, der er en del af Museerne Helsingør. Museet undergår i disse år en udvikling fra at være et lokalt værftsmuseum til at blive et nationalt værftsmuseum, og fra primært at formidle historien om at bygge skibe til at formidle værftskulturens historie. Med sin placering har museet en unik mulighed for at fortælle historien om dansk værftskultur i autentiske rammer, båden inden for og uden for murene, da hele området med haller, havn, tørdok mm. skal inddrages i museumsoplevelsen. I disse rammer skal de indsamlede og lydformidlede erindringer fra tidligere danske værftsansatte formidles som et element i en ny, permanent udstilling."