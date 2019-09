En besøgshund skal kunne stå for lidt af hvert. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Firbenede frivillige til optagelsesprøve

Helsingør - 04. september 2019 kl. 06:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TrygFonden holder igen optagelsesprøve for besøgshunde og deres mennesker på Kristinehøj Plejehjem. TrygFonden Besøgshunde er en kilde til glæde på plejecentre og andre institutioner, hvor beboerne ikke har mulighed for at være sammen med en hund til hverdag. Besøgene er populære, og derfor er der brug for at finde flere egnede hunde.

47 til optagelsesprøve

I Helsingør er der torsdag den 5. september optagelsesprøve på Kirstinehøj Plejehjem for 47 hunde og deres ejere. Beboerne og de ansatte på plejehjemmet er inviteret til at kigge med, når hundene og deres ejere møder op på Kirstinehøj Plejehjem for at aflægge prøve som besøgshundeekvipage. Hundene bliver undersøgt grundigt og vurderet, da de skal være rolige, sunde og velsocialiserede for at komme i betragtning.

Grundige undersøgelser

Alle hunde skal igennem grundige undersøgelser, før de kan blive en del af besøgshundeordningen. Sessionerne foregår på et plejehjem, for at hund og ejer kan blive testet i et miljø, der ligner det, som besøgene fremadrettet vil foregå i. Det er dyrlæge Pia Ammitzbøll Andersen fra Skovshoved Dyreklinik, der tester hundenes fysik, mens hundeadfærdskonsulenterne Irene Jarnved og Iben Meyer tester hundenes adfærd samt hund og ejers samarbejde. Derefter bliver den samlede hundeekvipage vurderet af Galina Plesner. Erfaringerne viser, at mellem 60 og 70 pct. af de hunde, der kommer til session, bliver godkendt

Stiller krav

- Det er vigtigt for os at stille krav til de kommende besøgshunde og deres ejere. Vi udvælger kun de hunde, der er egnede til at komme ud på plejecentrene. Vi inviterer jo hundene hjem til sårbare mennesker, så vi skal sikre os, at vi har gjort, hvad vi kan for at gøre det til en god oplevelse for alle parter. Herunder er det vigtigt at mindske de risici, der måtte være for eksempelvis smitte, siger Galina Plesner.