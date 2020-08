Find spor af det gamle Helsingør

I forbindelse med et større renoveringsarbejde graves der med tungt grej i Hestemøllestræde lige uden for Helsingør Bymuseums dør.

På lørdag den 29. august mellem kl. 10.00 og 14.00, åbner Bymuseet dørene for denne enestående mulighed for at se, hvad der ligger under vore fødder og høre om de fund, der er dukket op.

I Bymuseets gårdhave vil børnene få mulighed for at prøve at være arkæologer. Med metaldetektorer kan de forsøge at gøre sig værdige til et diplom som »junior-arkæolog«.