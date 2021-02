Der må blandt andet skøjtes i Smørhullet ved Århusvej. Foto: Simon Hoffmann Petersen

Find skøjterne frem: Her er isen sikker

Helsingør - 11. februar 2021 kl. 18:12 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

Kong Vinter og Snemand Frost har sørget for det perfekte vinterferievejr, og nu er der godt nyt til de skøjteglade. Isen er nemlig sikker på fem søer i Helsingør Kommune.

Efter adskillelige målinger de sidste par uger har Nordsjællands Park og Vej (NSPV) nu målt en istykkelse på de påkrævede 13 centimeter på fem kommunale søer i Helsingør Kommune.

Det betyder, at borgerne får mulighed for at spænde skøjterne på eller bare gå en tur ud på isen.

De fem søer, hvor NSPV måler isen, er smørhullet (ved Århusvej) og søen i Blicherparken, en af søerne i Rolighedsmosen i Espergærde, branddammen i Tikøb og søen ved Hallandsvej i Ålsgårde.

Her er der nu opsat de påkrævede 'færdsel tilladt' skilte. På skiltene minder NSPV samtidig om, at man skal være opmærksom på at overholde myndighedernes retningslinjer i forhold til corona-situationen - det vil blandt andet sige, at der skal holdes god afstand.

Endnu en sø ser ud til meget snart at blive frigivet til skøjteløb. Det er et afgrænset område på Hornbæk Sø.

Her er Hornbæk Vandværk i gang med at foretage ismålinger, og hvis prøverne viser, at isen er tyk nok, vil Hornbæk Vandværk give tilladelse til at der kan løbes på skøjter på Hornbæk sø.

Ikke siden vinteren 2012-13 har temperaturen i Nordsjælland været lav så længe, at søerne i Helsingør Kommune er blevet åbnet for færdsel. Mange har derfor ventet på denne mulighed, som m eget belejligt kommer lige op til vinterferien.

Selvom isen nu er sikker, så opfordrer NSPV til, at man bruger sin sunde fornuft, når man færdes på isen. Og der kan også komme et hurtigt vejrskifte, som ændrer skøjtemulighederne.

Færdsel på isen er indtil videre kun tilrådeligt på de fem søer, hvor der er skilte sat op. Andre tilfrosne søer i kommunen kan det fortsat være særdeles farligt at bevæge sig ud på.