Find foråret på bingo-jagt

- Hyldens første blade, anemoner på vej, en skarnbasse eller mariehøne og fuglesang. Det er noget af det du kan opleve i skoven netop nu. Vi har lavet en bingoplade I kan bruge, når I skal på opdagelse efter foråret med venner og familie - hvem får først pladen fuld?, lyder det fra projektet »Danmark udforsker«, som Statens Naturhistoriske Museum står i spidsen for. Her kan alle hjælpe forskerne på Københavns Universitet med at blive klogere på naturen ved at lytte, se, spejde, smage, dufte, føle og udforske sig vej til de første forårstegn.