Hele to repræsentanter fra Unescos verdens-kulturarvliste - tangoen og Kronborg - mødes, når der er gratis Tango på Kajen foran Kronborg i Helsingør lørdag den 28. august. Foto: Ditte Valente M2Tango

Send til din ven. X Artiklen: Find danseskoene frem: Der er tango på Kongekajen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Find danseskoene frem: Der er tango på Kongekajen

Helsingør - 17. august 2021 kl. 13:58 Kontakt redaktionen

Hele to repræsentanter fra Unescos verdens-kulturarvliste - tangoen og Kronborg - mødes, når der er gratis Tango på Kajen foran Kronborg i Helsingør lørdag den 28. august. Alle danselystne er velkomne, og bag ideen står to tango-glade borgere, der i sin tid indsendte ideen i kulturkonkurrencen Skab jer sammen og vandt realiseringen af eventen.

Tålmod og tango Der er efterhånden gået en rum tid, siden Felicia Braga og Thomas Bernsen med eventen 'Tango På Kajen' vandt kulturkonkurrencen i Toldkammeret i februar sidste år. Sommeren 2020 skulle have været sommeren, hvor en fælles tangoaften for byens borgere på Kulturhavnen skulle løbe af stablen. Så kom Corona, og først i år er det blevet muligt at realisere eventen.

- Vi glæder os til endelig at kunne give arrangementet ben at danse på og håber, at så mange som muligt kunne have lyst til være med, fortæller Thomas Bernsen.

Han og Felicia Braga har lavet fire små instruktionsvideoer, hvor man kan lære nogle af trinnene og øve sig lidt, hvis man har lyst. Men man behøver ikke at kunne danse tango i forvejen. Bare kom og vær med. Alle kan deltage, lyder opfordringen.

DJ og liveorkester Thomas og Felicia deltog sammen med en række andre ide-fulde borgere i konkurrencen 'Skab Jer Sammen,' hvor man kunne pitche en ide til et kulturevent og vinde sparring og 25.000 kr. til at skubbe den i gang. Betingelsen for at deltage var, at man var en gruppe til at gennemføre projektet. Projektet skulle foregå i det offentlige rum, og det skulle kunne engagere en masse mennesker til at være med. Det sker så lørdag den 28. august.

Pladsen åbner klokken 18 til dj-musik. Klokken 19 er der tangoundervisning ved M2tango Studio, og klokken 20 er der Milonga, som er fælles dans til livemusik og tango-dj.

kl. 21.30-21.50 Tangoopvisning og show ved M2tango Studio giver tangoopvisning og show klokken 21.30, og aftenen slutter af med Milonga frem til midnat. Livemusikken bliver spillet af Cuarteto Tangarte.

relaterede artikler

Når katten kan, kan du også 28. februar 2020 kl. 11:18