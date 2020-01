Man kan ganske kvit og frit opleve David Bowie i krigsdramaet »Merry Christmas, Mr. Lawrence« den 8. januar på Kulturkammeret.

Filmaften markerer David Bowies fødselsdag

Helsingør - 03. januar 2020

8. januar var musikikonet David Bowies fødselsdag. Det fejres på Kulturværftet med gratis filmfremvisning af et stort krigsdrama med Bowie på rollelisten. Rebel Rebel. Life on Mars. Hereos. Det er alle navne på store musikhits fra David Bowie. Men det er dog ikke hans musik, som gæsterne kan nyde til Bowie-aften på Kulturværftet, men derimod film, da musikeren også var en flittig skuespiller. Det er Kulturværftets film-forum Film & Folk, der arrangerer aftenen, hvor filmen »Merry Christmas, Mr. Lawrence« vises. Det er et krigsdrama om 2. verdenskrig, hvor man følger kultursammenstød mellem japanske og britiske soldater. Her spiller David Bowie rollen som den tilfangetagne, stilfærdige britiske major Celliers.

Midt i fangeland Filmen, der deltog i hovedkonkurrencen på Cannes Festival 1983, er baseret på romanen The Seed and the Sower af Laurent van der Post og af mange også kendt for Ryuichi Sakamotos smukke soundtrack. Filmen anses for at være den filmisk modige Oshimas første forsøg på for alvor at lave en internationalt orienteret, klassisk filmfortælling.

Vi befinder os i en japansk krigsfangelejr på Java i 1942, hvor der hersker et strengt hierarki. Alligevel udspiller dramaet sig som et eksplosivt kultursammenstød mellem japanske og britiske soldater. Celliers (Bowie) kæmper mod både indre og ydre fjender i form af samvittighedskvaler, krigstraumer og den benhårde kaptajn Yonio. Denne gør alt, hvad han kan for at nedbryde Celliers men fanges og fascineres samtidig af Celliers' stolthed og mod - og mændenes viljer bliver et billede på Øst over for Vest.

Bowies fødslesdag bliver fejret på Lille Scene ved Kulturværftet den 8. januar med start fra klokken 19.00. Der er fri entré.