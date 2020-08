Artiklen: Film under åben himmel

Film under åben himmel

Flynderupgård i Espergærde tænder projektoren og gårdens hvidkalkede mur vil i år fungere som et lille lærred til spillefilmen "De bør forelske Dem", der kan ses under parasoller, på halmballer i den gamle gårdsplads på fredag den 28. august klokken 19.30.

Her kan man komme med til en lille forsmag på et forhåbentlig tilbagevendende arrangement som bliver en fast del af de årlige arrangementer på Flynderupgård Museet, når alt forhåbentlig atter er »normalt« til næste år.

Der vil være salg af kolde drikkevarer, kaffe og kage, og man er hjertelig velkommen til at tage egen madkurv med til at nyde under filmen. Husk varmt tøj og tæpper, lyder opfordringen.