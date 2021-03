Røveriet fandt sted på Vapnagaard, og flere patruljer søgte et gerningsmanden.

Artiklen: Fik spark og peberspray: Ung mand udsat for gaderøveri i stort boligområde

Fik spark og peberspray: Ung mand udsat for gaderøveri i stort boligområde

Ifølge en anmeldelse, som indløb klokken 21.51 søndag, blev en 23-årig mand fra Helsingør kort forinden udsat for røveri, idet en ukendt gerningsperson skubbede ham ind i en hæk, da han kom gående på en sti ved søen nær Horsedammen på Vapnagaard, oplyser Nordsjællands Politi.

Herefter blev han udsat for peberspray og sparket to-tre gange på hoften. Gerningspersonen bad den 23-årige om at udlevere sine værdigenstande, men den 23-årige afviste af være i besiddelse af sådanne genstande. Idet en anden borger nærmere sig stedet og råbte gerningspersonen an, løb denne fra stedet i nordlig retning.