Fik ildebefindende og kørte ind i træ

En 41-årig mand fra Helsingør fik kort før klokken 5 tirsdag morgen et ildebefindende, da han kom kørende ad Smakkevej ved Klyveren i Snekkersten.

Det medførte, at han mistede herredømmet over sin bil og kørte ind i et vejtræ. Manden blev bragt til hospitalet efter trafikuheldet, som skete klokken 4.48. Ifølge Nordsjællands Politi kom han ikke umiddelbart alvorligt til skade.