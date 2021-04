Der må have lydt et ordentligt brag, da de to gerningsmænd spræng hæveautomaten i Ålsgårdecentret i luften i juni sidste år. Penge og pengeautomat blev smadret, men det lykkedes dem ikke at sikre sig et udbytte. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Fik hæveautomat til at ryge i luften med farligt stof: Nu er hård dom faldet

To mænd på 43 år og med rødder i Rumænien blev tirsdag fundet skyldige i sprængning af en hæveautomat i Ålsgårde. Den ene ankede dommen på stedet, den anden har udbedt sig betænkningstid.

Helsingør - 29. april 2021 kl. 11:13 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Straffen for at være i besiddelse af eksplosive stoffer i det offentlige rum koster i sig selv som udgangspunkt tre års fængsel. Bruger man stofferne til at gøre skade på noget, og har man tilmed til hensigt uretmæssigt at skaffe sig et udbytte - ja, så bliver straffen selvsagt endnu højere.

To rumænske mænd - begge 43 år gamle - er blevet idømt henholdsvis fire år og seks måneders fængsel og 7 års fængsel for at stå bag en sprængningen af en hæveautomat i Ålsgårdecentret sidste sommer. Det afgjorde Retten i Helsingør tirsdag.

Mens den ene kun blev kendt skyldig i sprængningen, blev den anden kendt skyldig i både sprængningen og for at være ansvarlig for en større mængde dynamit, som var netop det sprængstof, de benyttede den sommernat i juli sidste år.

Et tip fra udlandet Efter hændelsen lykkedes det politiet hurtigt at finde frem til de to, for allerede inden sprængningen havde de øjnene rettet mod dem. Et hemmeligt tip fra schweiziske myndigheder berettede om to serieforbrydere, der på deres færden rundt i Europa havde sprængt adskillelige hæveautomater i luften - og de mente, at makkerparret nu befandt sig i Danmark.

Derfor havde dansk politi et par dage forud for eksplosionen i Ålsgårde placeret en GPS-tracker på en Renault, så de kunne følge deres færden rundt på de danske veje. Den afslørede, at bilen var i Helsingørområdet natten til den 16. juni 2020 - samme nat, som hæveautomaten blev sprængt. De to mænd blev anholdt, og i sidste uge begyndte retssagen så mod dem.

Her nægtede de sig begge skyldige.

Over tre retsmøder afgav de tiltalte, en række vidner og sprængstofeksperter deres forklaringer, og sammenholdt med tekniske beviser, var det nok til, at retten mente, at det var bevist, at de stod bag sprængningen.

Ifølge anklageskriftet skulle de to mænd have stjålet ikke mindre end 46.000 kroner den nat. Under sagen kom det dog frem, at det faktisk ikke var lykkedes dem at få noget udbytte, men at eksplosionen havde beskadiget ikke mindre end 46.000 kroner, har anklager Dersim Bicen forklaret efter retsmødet.

Mens ham af de to, der blev idømt syv års fængsel, ankede dommen på stedet, udbad den anden sig betænkningstid.

Begge blev de idømt udvisning fra Danmark for bestandigt.

