Se billedserie Disse unge mænd var blandt de elever på U/Nord HTX, som havde været med til at udvikle idéerne til Wiibroe Plads. Yderst til højre ses lederen af CATCH, Majjen Overgaard. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Figurer og spil skal lokke turister til bykernen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Figurer og spil skal lokke turister til bykernen

Helsingør - 15. august 2020 kl. 11:35 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Turister lægger for sjældent et visit hos restaurant og butikker i byen, når de besøger Kulturhavnen. Det vil det kreative uddannelsesmiljø, CATCH, ændre på i samarbejde med fantasifulde unge. Kryds og bolle, virkelige Instagramfiltre og historiske figurer af folk som Erik af Pommern og Carl Wiibroe er nogle af de idéer som kreative unge fra U/Nord HTX og VUC Nordsjælland har skabt i samarbejde med uddannelsesmiljøet, CATCH, for at tiltrække flere turister til bykernens butikker og restauranter.

De har siden foråret 2020 udviklet flere koncepter, som vil kunne gøre Wiibroe Plads til en mulig omvej til bykernen, for de turister og borgere, som besøger Kulturhavnen. Blandt koncepterne kan det nævnes, at man har fundet på, at lave et virkeligt Instagramfilter, som man vil kunne posere i, hvor Kronborg brillerer i baggrunden. Håbet med sådan en idé er at turister og borgere i højere grad vil nævne Helsingør på de sociale medier. Et andet koncept er store figurer af historiske personer fra Helsingør. Ved figurene skulle der stå information om personen samt betydningen vedkommende havde for Helsingør. Håbet er at den besøgende går fra den ene figur til den anden og til sidst befinder sig i bykernen, når alle fire figurer er besøgt.

Ny forbindelse Eleverne skulle oprindeligt have bygget koncepterne, så de stod klar nu, men grundet corona har det ikke været muligt. Det afholdte dog ikke eleverne fra at arbejde videre i online læringsrum og i dag kunne udvalgsformand for By-, Plan- og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky(R), officielt åbne for Wiibroe Plads, hvor man i den kommende tid vil kunne se en udstilling, som præsenterer koncepterne. Donatzky er begejstret for idéerne, og ser det som en naturlig udvikling af Wiibroe plads.

- Nu hvor Hestemøllestræde er ved at blive renoveret, så giver det god mening, at kigge efter en ny forbindelse som kan give et godt flow af mennesker fra Kulturhavnen til bykernen, fortæller Christian Holm Donatzky.

Praksisbaseret Også CATCH's programmanager, Majken Overgaard, er begejstret for at kunne præsentere koncepterne man har udviklet siden foråret. Et koncept som hun fik idé til efter en snak med Sara Mørch McKinley fra Bylab. Efterfølgende var hun hurtigt klar over, hvem der skulle være med til at videreudvikle idéen til et koncept.

- Hvis man kigger på vores projekter, så vil man kunne se, at vi som regel arbejder praksisbaseret med unge mennesker. Da vi allerede havde et etableret samarbejde med U/Nord HTX og VUC Nordsjælland, så var det naturligt at lave projektet med elever derfra, siger Majken Overgaard.

Glade elever Også eleverne har været glade for projektet, som de har arbejdet på siden starten af februar. En af dem er Dawood Amin, som går i 3.g på U/Nord HTX i Helsingør. Han har med sine klassekammerater brugt lektionerne i design og kommunikations IT til at arbejde på projektet. Dawood har været med til flere dele af projektet, herunder informationssøgning, koncept til hjemmeside og idéer til hvilke personligheder, som der skulle laves figurer af. Selvom konceptudviklingen foregik online fra martsmåned af, så synes han stadig, at han har lært noget.

- Jeg føler jeg har udviklet mig fagligt, blandt andet med at kommunikere og fordele opgaver. Jeg har også lært at tænke målgruppe ind i et projekt. I det her tilfælde hvilket sprog tingene skulle stå på, når det er meget udenlandske turister, som vi vil have ind gennem Wiibroe Plads, siger Dawood Amin.

CATCH's næste projekt er en sommerskole i næste uge, som afholdes fra tirsdag til lørdag.