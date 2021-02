Dommen er nu faldet over en 20-årig mand, der sammen med en kammerat kravlede ind til poolen ved Kurbadet By Ilse Jacobsen. De ville tage en dukkert efter en fest. Foto: Allan Nørregaard (arkiv)

Festlige unge ville tage en dukkert i Ilse Jacobsens pool

Efter en fest ville to unge mænd tage en dukkert i den pool, der ligger ved Kurbadet By Ilse Jacobsen. Nu er dommen faldet.

Helsingør - 08. februar 2021 kl. 05:14 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Det var sommer, og det var midnat, og det var festligt. Og derefter gik det galt. To unge mænd havde været til fest og fik den ide, at de ville bryde ind i Kurbadet By Ilse Jacobsen.

Ideen var, at de ville tage en dukkert i poolen, og det endte med, at de fik ødelagt en markise og overdækningen til poolen, fremgår det af en dom fra retten i Helsingør. Der forsvandt desuden også vin, og Ilse Jacobsen har nedlagt påstand om, at der skal betales 21.059 kroner i erstatning. Beløbets størrelse bestrides dog af de to unge mænd, og den del af sagen afgøres ved et civilt søgsmål.

To mindre sager afgjort Den ene af de to mænd, en 20-årig mand, har uden forbehold erkendt sig skyldig. I retten fortalte han, at han ikke selv havde stjålet vinen, men han vidste godt, at kammeraten nok havde stjålet flasken. Han blev idømt 20 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år. Kammeratens sag er afgjort i forbindelse med en anden straffesag, fremgår det af dombogen fra retten i Helsingør.

Sagen er et par år gammel, da det var i sommeren 2018, at de to mænd kravlede over hegnet. Først for nylig blev den 20-årige dømt. Retten i Helsingør har også afgjort en nyere sag om indbrudstyveri fra Hornbæk. En morgen i november 2020 stjal to unge mænd i 20 år- alderen en designstol, Ægget, skabt af Arne Jacobsen.

Den ene indbrudstyv blev anholdt kort efter tyveriet og skal nu 40 dage i fængsel. Han er tidligere straffet for røveri og bedrageri og blev løsladt et halvt år før indbruddet på Sandagerhusvej i Hornbæk.