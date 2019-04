Festival går på opdagelse i Dødens politik

Mere end kun musik

Den amerikanske kunstner Coco Fusco forsøger i sin performance "Words May Not Be Found" at drage konklusioner mellem den tyske og den britiske fortid som kolonialmagter, for at vise publikum vores nutidige tilstand, mens Enactlab bestående af danskerne Jacob Nossell og Asger Juhl inviterer til debat med talken "Biopolitics vs. necropolitics: Do I have a right to live?".