Lokale kunstnere udstiller i bycentret, hvor kunstforeningen har nyt galleri på førstesalen. Foto: Kunstforeningen for Helsingør og Omegn.

Fernisering og to aflysninger i kunstforening

Kunstforeningen for Helsingør og Omegn inviterer til fernisering den 4. november klokken 16-19 i foreningens nye galleri på 1. sal i Helsingør Bycenter over for rulletrappen, skriver foreningen i en pressemeddelelse.