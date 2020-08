Fernisering i sognehuset

Så er der igen fernisering i Sognehuset ved Hellebæk Kirke, søndag den 16. august. Klokken 11.15 , umiddelbart efter gudstjenesten - som i øvrigt er den sidste, inden kirken lukker for renovering, den åbner først igen til april næste år.

Det er Lykke Mørch, som udstiller sine smukke malerier, primært udført i akryl på lærred. Hun bruger ofte struktur i sine billeder, der bevæger sig mellem det figurative og det mere abstrakte. Lykkes farver er for det meste stærke og positive. Hun bliver ofte inspireret af kurver, linjer, geometriske former, som hun prøver at finde en balance i.