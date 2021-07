Katchercenteret skal opføres i tilknytning til den nuværende badmintonhal på Ndr. Strandvej. Fem teams af totalrådgivere og entreprenører skal give bud på ketchercenteret til 53 millioner kroner.

Fem skal give bud på det kommende ketchercenter

Helsingør - 01. juli 2021 kl. 07:36

Planerne om et nyt Ketchercenter ved Nordre Strandvej er nu rykket endnu et skridt nærmere. Der er nemlig nu sat navn på de fem teams af totalrådgivere og entreprenører, der får til opgave at komme med et bud på det nye ketchercenter.

Det færdige ketchercenter skal indeholde den eksisterende historiske badmintonhal, to nye indendørs tennisbaner samt både renoverede og nye omklædnings- og klubfaciliteter.

Endvidere skal der anlægges nye parkeringspladser og uderum, mens de eksisterende udendørs tennisbaner bevares. Byrådet har afsat 53 millioner kroner til projektet, der efter planen skal stå færdig i august 2023.

De fem teams er:

Totalrådgiver Mikkelsen Arkitekter med entreprenør Morten C Henriksen.

Totalrådgiver Mangor og Nagel med GVL entreprise.

Totalrådgiver Christensen og Co med entreprenør Juul Nielsen

Totalrådgiver BBP Arkitekter med entreprenøren Jönsson.

Totalrådgiver Sweco Danmark med entreprenøren Elindco.

I udvælgelsen er der blandt andet lagt vægt på, at teamsene har erfaring med idrætsbyggeri med sportsgulve, bevaringsværdigt byggeri og sammenbygning med eksisterende bygninger.

Formanden for Idræts- og Fritidsudvalget Betina Svinggaard glæder sig til at se de fem bud på et nyt ketchercenter:

- Vi har alle forudsætninger til et få et fantastisk center for ketchersport med en beliggenhed på Nordre Strandvej og en smuk og historisk badmintonhal. Derfor glæder jeg mig rigtig meget til at se de forskellige bud, og så glæder jeg mig ikke mindst til, at vi snart kan komme i gang med at bygge, så de der i dag spiller badminton og tennis får nogle nye og flotte faciliteter at dyrke deres sport i, siger Betina Svinggaard.

De udvalgte teams får nu frem til den 2. september til at udarbejde deres bud, og det forventes, at der underskrives kontrakt med et af teamsene i slutningen af september.

Ifølge hovedtidsplanen for projektet skal der ske projektering fra oktober 2021 til juli 2022. Udførelsesperioden er fra august 2022 til august 2023, hvor ketchercenteret skal stå færdigt.