Fejende flot, begavet og dødsensalvorlig musical

Er det manuskriptet? Musikken? Sangen? Sammenholdet? Lørdag havde Ungdomsskolen premiere på årets musical med titlen "Faldne Engle", og det var en enestående premiere i Kulturværftets Store Sal i Helsingør. Scenen er Sundborg, en dødssyg soveby, hvor de unge keder sig, og hvor byrådet har svært ved at finde en vej ind i fremtiden. I løbet af to en halv time bliver der givet fuld gas - det er de store dramaer, der udspiller sig. Tro, sygdom, blind kærlighed, magtbegær, ondskab og de allermørkeste hemmeligheder, som ikke skal afsløres her.

Er det et ungt menneske, der i et særligt øjeblik lyser op på scenen og gør det enestående godt? Eller er det suset, der rammer publikum, når 70-80 unge pludselig fylder scenen i en fejende flot, koreograferet bevægelse, så man dårligt opdager, at de pludselig er der?

Det er altid svært at indlede en artikel om ungdomsskolens store musicals. For hvad er det lige, der imponerer mest?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her