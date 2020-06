Fastholder exit fra VisitNordsjælland

- Vi har drøftet sagen igen, men har ikke ændret opfattelse. Vi er sikker på, at Wonderful Copenhagen kan flytte og løfte Helsingørs indsats på endags-turismeområdet. Men vi vil stadig gerne samarbejde turistmæssigt med de fire andre nordsjællandske kommuner, som bliver i VisitNordsjælland, lød det fra formanden for Kultur- og Turismeudvalget, Michael Mathiesen, K.

- Det er afgørende, at der satses på flere storby-turister. VisitNordsjælland har ikke gjort det godt nok for Helsingør. Der er ikke skabt nok vækst, fastslog Silas Drejer.

Jan Ryberg, Lokaldemokraterne kaldte byrådets beslutning for et godt valg.

- Jeg håber, der bliver brugt energi på lokale turister og ikke kun på udenlandske. Og så tror jeg på et langt bedre samarbejde end det, vi kender.

Janus Kyhl, K, fastslog, at kulturen og turismen i Helsingør i dag mere end nogensinde har brug for hjælp.

- Jeg bifalder, at den nye aftale går i gang hurtigst muligt til hjælp for hele området.

Helsingør Kommune yder et årligt tilskud til VisitNordsjælland på cirka 2,1 million kroner. Dertil kommer, at kommunen stiller lokaler til rådighed for organisationen.