Fastelavn ved Hammermøllen

Hammermøllen i Hellebæk inviterer på søndag klokken 11 til fastelavnsfest for børn i alle aldre. - Mød op til at slå katten af tønden, find på en sjov udklædning og deltag i løjerne, lyder opfordringen. Der bliver salg af varm chokolade og fastelavnsboller, og Hammermøllens musikanter underholder.

Hellebæk-Aalsgaard egnshistoriske Forening og Hammermøllens Venner håber at der kommer mange børn i sjove og finurlige udklædninger og slår katten af tønden. Der er tønder både til store og små børn. Fastelavnsfesten er gratis for alle, og i fastelavnstønderne er der slik og andre gode sager, som bliver fordelt, når tønderne er slået i stykker. Kattebispen af Teglstrup kroner de to kattekonger og kattedronninger, og oplæser de begunstigelser som opnås ved kroningen i resten af året.