Farvel til Venus

Gennem mange måneder på morgenhimlen har man kunnet nyde synet af solsystemets 3. klareste objekt, planeten Venus. Fredag den 15. januar lykkedes det Allan Reib at få et foto af både Venus og en forbiflyvende måge over naboens tagryg ved Trykkerdammen i Helsingør. Fotoet er taget en halv time før solopgang. Bemærk, at alle stjerner for længst er slukket. Venus viste stadig, at den havde styrke til at kæmpe mod det tiltagende morgengry. Venus nærmer sig snart solen og vil forsvinde på morgenhimlen. Senere på foråret vender Venus tilbage, men nu som »aftenstjerne«.