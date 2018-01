Farvel til Dall & Lindhartsen

Efter i 37 år at have været en del af arkitektfirmaet Dall & Lindhardtsen A/S, har arkitekt MAA, partner og adm. direktør Kjeld K. Knudsen besluttet sig for at gå på pension den 31. marts 2018. Helsingør-firmaet videreføres af tre arkitekter.