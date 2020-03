Fartbøllen havde også drukket for meget. Foto: Jens Wollesen

Artiklen: Fartbølle prøvede at løbe fra politiet

En 20-årig mand fra Helsingør forsøgte natten til fredag at løbe fra Nordsjællands Politi.

Manden var kommet kørende ad Esrumvej klokken 03.25 i så høj fart, at det vakte interesse hos en patrulje, som kørte efter manden. Manden kørte ind på en parkeringsplads og løb fra bilen. Han blev imidlertid indhentet af betjentene og efterfølgende sigtet for spirituskørsel, da en alkometertest viste, at han havde en promille, der var højere end den tilladte.