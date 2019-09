Farlig brand er næsten slukket - advarsel afblæst

Den voldsomme brand, der fredag aften brød ud i lagerbygningerne på Bybjergvej i Espergærde, er nu under kontrol.

Det fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Branden blev anmeldt klokken 21.15. Hvor og hvorfor den opstod skal nu undersøges nærmere, men den kom hurtigt ud af kontrol, og det brændte kraftigt hen over midnat, og branden udsendte giftig røg. Nordsjællands Politi udsendte derfor en beredsskabsmedddelse om, at holde sig indendøre og søge til lægen via 1813, hvis man fik det dårligt.

Denne advarsel var gyldig frem til klokken 05.44, hvor Nordsjællands Politi udsendte en ny meddelse om, at branden er under kontrol og ikke længere udsender sundhedsskadelig røg.

Politiet opfordrer dog stadig folk at søge til lægen via 1813, hvis man føler sig dårlig efter at have indåndet nattens røg fra branden.

Det brænder stadig i et hjørne af de mange lagerbygninger, men branden er under kontrol. Det var den ikke i nattens løb, og det skyldtes blandt andet, at der var en hel del olie i bygninger, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi til sn.dk lørdag morgen.