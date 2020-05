Noget gik åbenbart galt her under byggeriet af den jordvold, der er en af stadionets hovedelementer. Nu er der simpelthen sammenstyrtningsfare. Billedet er taget under byggeriet. Foto: Andreas Norrie

Fare for personskade: Jordvolde på helt nyt stadion kan styrte sammen

Helsingør - 15. maj 2020 kl. 05:06 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye alvorlige fejl er afsløret på Helsingør Stadion. Fare for personskade ved sammenstyrtning af jordvolden, hedder det i orientering til politikerne. Det er tidligere kommet frem, at kunstgræsset er lagt skævt på Helsingørs nye 1. divisionsstadion, der er FC Helsingørs hjemmebane. Ligeledes er det kommet frem, at gulvet i spillernes omklædnings- og baderum hældte forkert, så vandet ikke kunne komme væk.

Men problemerne er flere, fremgår det af en orientering til medlemmerne Økonomiudvalget.

Således er der nu også fundet alvorlige fejl på den jordvold, der går hele vejen rundt om stadionet, og er en del af bygningens arkitektoniske idé.

- Derudover er jordvoldene og det øvrige landskabsarbejde enten ikke færdiggjort eller udført forkert. Jordvoldene udbedres indenfor de næste par måneder, da sammenskred kan medføre personfare, lyder det i orienteringen.

Endelig fremgår det, at »drifts- og vedligeholdelsesmaterialet« for blandt andet de tekniske anlæg er af »så ringe kvalitet«, at de nu skal igennem en omfattende gennemgang.

I forhold til de i forvejen kendte fejl, så fremgår det, at reparationen af kunstgræsbanen kan blive forsinket, da størstedelen af mandskabet på opgaven kommer fra Polen, og ikke ønsker at blive sendt i karantæne ved hjemkosteb. Spørgsmålet er nu om opgaven kan nå at blive udført i den oprindelige pause i 2. division i sommerferien. For det kan nemlig ske, at man genoptager spillet netop her på grund af coronakrisen.

I forhold til de økonomiske konsekvenser, så er situationen endnu ikke afklaret. Det står dog klart, at udgifterne ikke kan dækkes af de cirka 800.000 kroner af betalingen, som kommunen nåede at tilbageholde før konkursen til dækning af udskudte opgaver og fejl. Der skete nemlig det, at entreprenøren på projektet, B. Nygaard Sørensen A/S, gik konkurs i januar.

Allerede ved afleveringen af stadionet i juli sidste år blev der fundet fejl og mangler for 5,2 millioner kroner og udskudte arbejder for 850.000 kroner.

Den endelige regning skal altså hentes hos konkursboets og garantistilleren på opgaven, der er et forsikringsselskab. Konkursboet har ifølge forvaltningen afvist at indgå en aftale.

