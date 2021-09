Send til din ven. X Artiklen: Fans tager sagen i egen hånd: Har skaffet deres egen lille stemningstribune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fans tager sagen i egen hånd: Har skaffet deres egen lille stemningstribune

De stemningsskabende fans på Helsingør Stadion har på eget initiativ sat en lille stemningstribune op bag det ene mål

Helsingør - 23. september 2021 kl. 17:02 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Den ville nok ikke gå mange andre steder. Men i Helsingør har en gruppe fans etableret deres egen lille stemningstribune bag det ene mål. Det er ikke fuldstændig anarkistisk, så topklubben i 1. division - FC Helsingør - har accepteret det - for nuværende - selvom fansene i det store hele har valgt at køre deres eget show.

I fanmiljøet omkring fodboldklubben, som lige nu på imponerende vis tordner mod landets bedste række - Superligaen - er der utilfredse stemmer, som helt generelt savner, at de mest dedikerede fans i højere grad bliver prioriteret - eksempelvis ved at få deres eget område.

Derfor har en gruppe blandt fansene følt sig nødsaget til at tage sagen i egen hånd, for ellers ville der ikke ske noget, lyder det.

- FC Helsingør er en god spirende klub, men der mangler nogle ordentlige rammer på det nye stadion - særligt for fansene. At vi selv må ud og skaffe en tribune, siger lidt om, at stadiondiskussionen falder mellem to stole, og der er ikke nogen, som tager stilling rigtigt. Og til syvende og sidst, hvad er fodbold så uden fans? lyder meldingen fra initiativtagerne.

I denne uge mødte FC Helsingør traditionsklubben OB i den danske pokalturnering, og da var det med den nye interimistiske tribune bag målet. Selvom den ikke fylder alverden, giver den fansene mulighed for at stå i tre niveauer, ligesom den står tættere på banen, hvorfor det bliver nemmere at skabe en lydkulisse, som spillerne mærker. Godt nok blev kampen mod fynboerne delvist spoleret af vedvarende regnvejr, som - lagt sammen med et 0-3 nederlag - betød, at indvielsen af tribunen ikke var helt optimal.

- Det er første skridt, og det er noget, vi kan bygge videre på. Det er trods alt bedre end en ølkasse! lyder det.

Det er kræfter i Helsingør Support og Kronborgs Drenge, som har taget initiativet, og de understreger i den forbindelse, at alle er velkomne på tribunen såvel som i fanmiljøet omkring klubben.

FCH-direktør: En udfordring På direktionsgangen er FC Helsingørs amerikanske direktør Jim Kirks glad for, at klubben har initiativrige fans, om end han ikke er sikker på, at de fanforanstaltede langbænke bag målet bliver en permanent løsning.

- Vi har en igangværende dialog med dem, om hvor de gerne vil være på stadion. I nogle klubber giver det sig selv, hvor de stemningsskabende fans skal være, mens det i andre klubber som vores er en balance, da det måske heller ikke er alle stadiongængere, som bryder sig om at sidde lige ved siden af dem, siger direktøren om det, han kalder en challenge.

Helsingør Stadion på Gl. Hellebækvej blev indviet i august 2019. Der er 1000 siddepladser på anlægget, som har kostet 81 millioner kroner.