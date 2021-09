Sådan så det ud under skabelsen af maleriet. Foto: Presse

Fanger ungdommens drømme i nyt murmaleri

Alle er inviteret med tirsdag til indvielsen af Kunst & Byrum Helsingørs nye murmaleri på Ungdomsskolen. Den italienske street art-artist Cheone har arbejdet sammen med lokale unge.

Helsingør - 27. september 2021 kl. 05:54 Kontakt redaktionen

På et stillads ved muren på Helsingør Ungdomsskole maler street artisten Cheone et vægmaleri særligt lavet til Ungdomsskolen i samspil med skolens elever, JA-Kontoret, FGU og lokale unge kunstnere.

Den italienske street art kunstner kom til Helsingør 14. september, og allerede dagen efter var han godt i gang med at udvikle motivet sammen med alle de frivillige unge, kreative mennesker.

I løbet af den første dag tegnede de skitser og brainstormede over et ungdomsliv anno 2021. Idéen var at finde et motiv, som passer til Ungdomsskolens faglige fællesskab.

Dagen efter stod Cheone med et hav af skitser og en kompleks proces, hvor han skulle finde ud af, hvordan alle de unges idéer kunne kombineres i ét maleri.

Fællesskab og drømme - De unge er fulde af fantasi. Og i maleriet hylder vi det smukke ved at være sammen", fortæller kunstneren.

Maleriet er ved at tage form og har allerede nu fået god feedback fra både elever og lærere på stedet.

Hvor meget de unge hver især deltager er forskelligt, for det skal selvfølgelig kombineres med både studier og jobs. En del af de unge arbejder på store billboards, hvor de øver 3D-teknikker og meget andet. Men sikkert og vist er det, at maleriet er færdigt tirsdag 28. september.

Et rummeligt motiv For de unge frivillige var det vigtigt, at maleriet kommer til at vise, at Ungdomsskolen er et sted, hvor man er sammen, og hvor det er rart at være.

- Vi vil gerne give lokale unge mulighed for at udtrykke sig kreativt, og vi ser det som en enestående mulighed for at sætte dem sammen med en kunstner af internationalt format," siger Helle Josefsen, leder af Ungdomsskolen.

Maleriets hovedfigur er en person. Personen drømmer, og det er drømme, der strømmer ud over alt. Drømme om en smuk natur, som vi mennesker giver plads til og passer på. Drømme om et samfund, der respekterer individers valg.

Lokal forankring Det er Kunst og Byrum Helsingør, der har inviteret kunstneren til Helsingør. Elisabetta Saiu kuraterer for Kunst og Byrum. Siden 2012 har hun årligt inviteret nationalt og internationalt anerkendte kunstnere til byen for i samarbejde med lokalbefolkning og kulturinstitutioner at skabe kunst specifikt lavet til byen.

Helsingør er således beriget med tunnelværker i Vapnagård, der for eksempel hylder områdets diversitet og fortid som skov og landbrugsområde, eller gavlmalerier i byens centrum der figurativt og formfuldendt formidler søfartshistorierne og kirkens historier.

- Hver gang en ny kunstner kommer til byen, er det fantastisk at se hvordan hun/han udforsker byen og fortolker vores historier. Jeg inviterer altid en kunstner, som har lyst til at indgå i vores lokalsamfund. Det er interessant at følge Chones samarbejde med de unge, hvor de i fællesskab har udviklet idéen til årets maleri", fortæller Elisabetta fra Kunst og Byrum Helsingør.

Springer ud af muren Den italienske kunstner Cheone spraymaler og arbejder med hyperrealistiske motiver, hvor han arbejder med omgivelserne for at skabe forbløffende og tit meget humoristiske 3D-billeder. Han arbejder med en teknik, som kaldes anamorphic street art. Det er en teknik, hvor billedets motiv er forvrænget i en sådan grad, at man kun fra én vinkel kan se maleriet i det rette perspektiv. Så ligner det til gengæld også, at kunstnerens yndlingsmotiver - mennesker og dyr - springer ud af muren for at interagere med os.

Kunst og dialog - Det er altid spændende, når vi får nye murmalerier i Helsingør, idet mangfoldigheden af vores by og alle dens historier kommer til udtryk gennem kunsten i byens rum. Vi kender alle de fantastisk flotte murmalerier i bymidten, der formidler vores fælles historie. Denne gang er det særligt interessant at se motivet, der ikke er givet på forhånd- Det er noget der rykker, siger Michael Mathiesen, formand for Kultur- og Turismeudvalget.

Kunst og Byrum Helsingør og Ungdomsskolen inviterer til værkernes indvielse tirsdag klokken 19 på Ungdomsskolen på Rasmus Knudsensvej.